МИД: без решения системных проблем о продлении зерновой сделки говорить не приходится
- РИА Новости
«Без прогресса по решению пяти системных проблем о дальнейшем продлении «Черноморской инициативы» после 18 мая говорить не приходится», — сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В качестве ключевых проблем названы, в частности, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.
В МИД России также отметили, что зерновая сделка продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт Киева в интересах стран Запада.
7 апреля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская часть зерновой сделки «вообще не выполняется».
Он рассказал, что препоны на пути финансирования, логистического оформления, страхования экспорта российской продукции сохраняются и даже ужесточаются.