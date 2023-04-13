МИД: без решения системных проблем о продлении зерновой сделки говорить не приходится

Без прогресса по решению пяти системных проблем о дальнейшем продлении зерновой сделки после 18 мая говорить не приходится, заявили в МИД России.

«Без прогресса по решению пяти системных проблем о дальнейшем продлении «Черноморской инициативы» после 18 мая говорить не приходится», — сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В качестве ключевых проблем названы, в частности, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.

В МИД России также отметили, что зерновая сделка продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт Киева в интересах стран Запада.

7 апреля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская часть зерновой сделки «вообще не выполняется».

Он рассказал, что препоны на пути финансирования, логистического оформления, страхования экспорта российской продукции сохраняются и даже ужесточаются.