МИД: без решения системных проблем о продлении зерновой сделки говорить не приходится

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Без прогресса по решению пяти системных проблем о дальнейшем продлении зерновой сделки после 18 мая говорить не приходится, заявили в МИД России.
МИД: без решения системных проблем о продлении зерновой сделки говорить не приходится
  • РИА Новости

«Без прогресса по решению пяти системных проблем о дальнейшем продлении «Черноморской инициативы» после 18 мая говорить не приходится», — сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В качестве ключевых проблем названы, в частности, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.

В МИД России также отметили, что зерновая сделка продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт Киева в интересах стран Запада.

7 апреля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская часть зерновой сделки «вообще не выполняется».

Он рассказал, что препоны на пути финансирования, логистического оформления, страхования экспорта российской продукции сохраняются и даже ужесточаются.

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