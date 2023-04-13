МИД России: зерновая сделка обслуживает коммерческий экспорт Киева в интересах Запада

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Зерновая сделка продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт Киева в интересах стран Запада.
МИД России: зерновая сделка обслуживает коммерческий экспорт Киева в интересах Запада
  • © AP Photo / Efrem Lukatsky

Об этом говорится в сообщении МИД России.

«Черноморская инициатива» как обслуживала, так и продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт Киева в интересах западных стран», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Украина пытается использовать гуманитарные поставки по линии Всемирной продовольственной программы ООН в политических целях.

7 апреля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская часть зерновой сделки «вообще не выполняется».

Он рассказал, что препоны на пути финансирования, логистического оформления, страхования экспорта российской продукции сохраняются и даже ужесточаются.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский оценил вероятность продления зерновой сделки в 50%.

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