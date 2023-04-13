МИД России: зерновая сделка обслуживает коммерческий экспорт Киева в интересах Запада
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Об этом говорится в сообщении МИД России.
«Черноморская инициатива» как обслуживала, так и продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт Киева в интересах западных стран», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Украина пытается использовать гуманитарные поставки по линии Всемирной продовольственной программы ООН в политических целях.
7 апреля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская часть зерновой сделки «вообще не выполняется».
Он рассказал, что препоны на пути финансирования, логистического оформления, страхования экспорта российской продукции сохраняются и даже ужесточаются.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский оценил вероятность продления зерновой сделки в 50%.