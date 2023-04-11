Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский оценил вероятность продления зерновой сделки в 50%.

Об этом он заявил в интервью «Известиям».

По словам Полянского, шансы продления зерновой сделки — 50 на 50.

«Мы абсолютно недовольны тем, как реализуется вторая часть пакетной договорённости. С первой — по вывозу украинского зерна — всё понятно, на ней как раз и сфокусировано внимание, но вторая, касающаяся вывоза российской сельхозпродукции и удобрений, остаётся в тени», — сказал он.

Полянский добавил, что в США и Европе ничего не делают для того, чтобы сделка работала без проблем.

7 апреля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская часть зерновой сделки «вообще не выполняется».

Он рассказал, что препоны на пути финансирования, логистического оформления, страхования экспорта российской продукции сохраняются и даже ужесточаются.