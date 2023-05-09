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ООН: экспорта удобрений в рамках зерновой сделки до сих пор не было

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Экспорта удобрений, в том числе аммиачных, в рамках зерновой сделки всё ещё не было.

Об этом, как передаёт ТАСС, говорится в заявлении офиса координатора ООН по черноморской зерновой инициативе.

«Сейчас в украинских портах находятся 14 судов, загружающих 600 тыс. тонн зерна и продовольствия. Инициатива также предусматривает экспорт удобрений, включая аммиачные. До сих пор такого экспорта не было», — сказано в сообщении.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что шансы на продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 мая, есть.

6 мая замглавы МИД России Сергей Вершинин завил, что российская сторона не удовлетворена прогрессом по ситуации с экспортом российской сельхозпродукции в рамках зерновой сделки под эгидой ООН.

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