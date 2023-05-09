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Гутерреш: ООН планирует провести встречу между сторонами зерновой инициативы

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Руководство ООН планирует организовать встречу между сторонами зерновой инициативы в Стамбуле, заявил Генсек Всемирной организации Антонио Гутерреш в интервью El País.
Гутерреш: ООН планирует провести встречу между сторонами зерновой инициативы
  • РИА Новости

«Мы планируем подготовить встречу между всеми сторонами (Россия, Украина, ООН и Турция) в Стамбуле, мы делаем всё возможное, чтобы лучше откликнуться на проблемы России», — сказал он.

Гутерреш добавил, что ООН пытается решить «косвенные препятствия».

6 мая замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что российская сторона не удовлетворена прогрессом по ситуации с экспортом российской сельхозпродукции в рамках зерновой сделки под эгидой ООН.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил мнение, что шансы на продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 мая, есть.

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