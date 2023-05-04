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В Стамбуле 5 мая состоится встреча технических делегаций по вопросам зерновой сделки

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Встреча на уровне технических делегаций по вопросам зерновой сделки пройдёт в Стамбуле. Об этом заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар.
В Стамбуле 5 мая состоится встреча технических делегаций по вопросам зерновой сделки
  • РИА Новости

«Вместо встречи замминистров обороны завтра состоится встреча на техническом уровне», — приводит его слова агентство Anadolu.

Акар подчеркнул, что после этой встречи на следующей неделе могут состояться переговоры на уровне заместителей министров обороны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение формата переговоров по зерновой сделке за счёт включения других стран не рассматривается.

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