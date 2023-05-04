В Стамбуле 5 мая состоится встреча технических делегаций по вопросам зерновой сделки
- РИА Новости
«Вместо встречи замминистров обороны завтра состоится встреча на техническом уровне», — приводит его слова агентство Anadolu.
Акар подчеркнул, что после этой встречи на следующей неделе могут состояться переговоры на уровне заместителей министров обороны.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение формата переговоров по зерновой сделке за счёт включения других стран не рассматривается.