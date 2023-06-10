Замминистра обороны Украины Гаврилов: Киев получит алгоритм вступления в НАТО в Вильнюсе
- AP
Об этом сообщает украинское Минобороны.
«Украина чётко должна понимать, что после войны, скажем, в течение года-двух, после проведения определённых процедурных вещей мы будем членами НАТО», — заявил Гаврилов.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обсуждать членство Украины в НАТО в случае её поражения будет бессмысленно.
Также, по его словам, Киеву было передано достаточно вооружения для проведения анонсированного наступления.