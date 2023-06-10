Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Замминистра обороны Украины Гаврилов: Киев получит алгоритм вступления в НАТО в Вильнюсе

Короткая ссылка
Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что на саммите североатлантического альянса в Вильнюсе Киев получит алгоритм действий для достижения членства в НАТО в течение двух лет после завершения военных действий.
Замминистра обороны Украины Гаврилов: Киев получит алгоритм вступления в НАТО в Вильнюсе
  • AP

Об этом сообщает украинское Минобороны. 

«Украина чётко должна понимать, что после войны, скажем, в течение года-двух, после проведения определённых процедурных вещей мы будем членами НАТО», — заявил Гаврилов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обсуждать членство Украины в НАТО в случае её поражения будет бессмысленно.

Также, по его словам, Киеву было передано достаточно вооружения для проведения анонсированного наступления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить