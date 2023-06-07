Генсек НАТО: Киеву передали достаточно вооружения для наступления
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Об этом он заявил на форуме в Брюсселе.
«Но мы знаем, что у украинцев есть достаточно возможностей, оружия и боеприпасов», — цитирует его РИА Новости.
Столтенберг также напомнил, что страны НАТО ведут подготовку украинских военных.
Также генсек Североатлантического альянса назвал преждевременными разговоры об исходе июльского саммита НАТО по вопросу присоединения Украины к альянсу.
Ранее манифестации против НАТО и направления оружия Украине прошли в ряде городов Италии.