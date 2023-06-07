Генсек НАТО: Киеву передали достаточно вооружения для наступления

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киеву передали достаточно вооружения для проведения анонсированного наступления.

Об этом он заявил на форуме в Брюсселе.

«Но мы знаем, что у украинцев есть достаточно возможностей, оружия и боеприпасов», — цитирует его РИА Новости.

Столтенберг также напомнил, что страны НАТО ведут подготовку украинских военных.

Также генсек Североатлантического альянса назвал преждевременными разговоры об исходе июльского саммита НАТО по вопросу присоединения Украины к альянсу.

Ранее манифестации против НАТО и направления оружия Украине прошли в ряде городов Италии.