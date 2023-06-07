Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Генсек НАТО: Киеву передали достаточно вооружения для наступления

Короткая ссылка
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киеву передали достаточно вооружения для проведения анонсированного наступления.
Генсек НАТО: Киеву передали достаточно вооружения для наступления
  • AP
  • © Libkos

Об этом он заявил на форуме в Брюсселе.

«Но мы знаем, что у украинцев есть достаточно возможностей, оружия и боеприпасов», — цитирует его РИА Новости. 

Столтенберг также напомнил, что страны НАТО ведут подготовку украинских военных.

Также генсек Североатлантического альянса назвал преждевременными разговоры об исходе июльского саммита НАТО по вопросу присоединения Украины к альянсу.

Ранее манифестации против НАТО и направления оружия Украине прошли в ряде городов Италии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить