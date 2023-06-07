Столтенберг: обсуждать членство Украины в НАТО в случае её поражения будет бессмысленно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на форуме в Брюсселе заявил, что если Украина не одержит победу в конфликте с Россией, то обсуждение её членства в Североатлантическом альянсе не будет иметь смысла.

«Если Украина не будет иметь возможности существовать как независимое суверенное демократическое государство в Европе, не будет предмета, чтобы обсуждать её членство вообще», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес также отмечал, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу не произойдёт в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надежды на вступление страны в НАТО становятся всё отдалённее.