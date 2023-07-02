AFP: военнослужащие ВСУ раскритиковали французские бронеавтомобили AMX-10 RC

Военнослужащие Вооружённых сил Украины раскритиковали французские бронеавтомобили AMX-10 RC из-за слишком лёгкой брони.

Об этом пишет агентство Agence France-Presse.

Как рассказал агентству командующий одним из батальонов украинской армии, эта техника используется для огневой поддержки из-за её лёгкой брони.

«Но, увы, именно лёгкая броня делает их непригодными (для нападения. — RT)», — приводит его слова РИА Новости.

Украинский военнослужащий также рассказал о случае, когда весь экипаж бронеавтомобиля такого типа погиб при артобстреле со стороны ВС России.

В начале января президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским согласился на поставку армии Украины бронеавтомобилей AMX-10RC.