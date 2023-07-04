Корректировка позиций: в НАТО отказались передавать Киеву истребители F-16 до конца контрнаступления

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина не получит истребители F-16 до окончания контрнаступления. По его словам, вопрос о предоставлении Киеву западных истребителей в краткосрочной перспективе решён не будет. Ранее в Киеве говорили, что Запад затягивает процесс обучения украинских лётчиков управлению F-16. Военные эксперты считают, что западные страны медлят с передачей Украине своих самолётов из-за отсутствия успехов в контрнаступлении, которое ВСУ начали месяц назад, и опасений, что F-16 постигнет судьба ранее отправленной Киеву военной техники.

Киев не получит истребители F-16 до окончания украинского контрнаступления, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

«Подготовка лётчиков, обучение технического персонала, обеспечение материально-технической базы, способной обслуживать эти самолёты, — всё это будет доступно только после контрнаступления», — сказал Бауэр в интервью радиостанции LBC.

Он также подчеркнул, что вопрос поставок боевых самолётов Украине «не будет решён в краткосрочной перспективе».

«Не следует смешивать эти две дискуссии. На мой взгляд, важно и понятно, что Украина просит предоставить эти истребители, но сейчас не следует смешивать это с обсуждением контрнаступления», — добавил адмирал Бауэр.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр

AP

© Virginia Mayo

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о сдвиге графика обучения украинских пилотов полётам на истребителях F-16. По его словам, одна из стран западной коалиции обещала Киеву приступить к обучению ещё в июне, однако процесс так и не был запущен якобы «из-за ошибки в расчётах».

«Обучение не начиналось. Было обещание начать обучение в июне от одной из стран, но теперь они говорят, что продолжают подготовку к началу обучения: ошиблись в расчётах, им надо больше времени. Но у нас времени нет, поэтому мы максимально всё ускоряем», — заявил Кулеба в эфире телемарафона 3 июля.

При этом глава МИД Украины не уточнил, какая именно из западных стран сорвала начало обучения управлению F-16.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с премьером Испании Педро Санчесом в Киеве также упрекнул западных партнёров в затягивании начала обучения украинских пилотов и в отсутствии чётких сроков передачи Украине F-16.

«У меня такие же вопросы... к нашим уважаемым партнёрам: есть ли у них понимание, когда Украина может получить F-16? Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет. Я думаю, что некоторые партнёры с этим затягивают. Зачем они это делают, мне неизвестно», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, что Киев на протяжении последних месяцев регулярно требовал от стран Запада передать Украине боевые самолёты. Первоначально союзники исключали такую возможность, однако они изменили свою позицию, после того как Джо Байден заявил, что США не будут возражать против поставок F-16 Киеву другими странами.

Пока ни одна страна не анонсировала передачу Украине современных истребителей.

Президент США Джо Байден 19 мая на пресс-конференции по итогам саммита «группы семи» в Хиросиме объявил, что Запад начнёт обучение украинских лётчиков управлению истребителями четвёртого поколения, включая F-16.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в ближайшие месяцы Вашингтон обсудит с единомышленниками, какие именно государства передадут F-16 Украине. Позднее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию в вопросе подготовки украинских лётчиков к полётам на F-16.

Между тем Украина рассчитывает получить от Запада не только истребители F-16. Так, Киев проявлял интерес к палубным истребителям-бомбардировщикам McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, которые стоят на вооружении ряда стран Запада и постепенно заменяются новыми самолётами. После того как власти Финляндии заявили, что не будут передавать Киеву McDonnell Douglas из своего парка, украинская сторона направила запрос в Австралию, у которой есть более 40 списанных машин такого типа.

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В России неоднократно отмечали, что поставки Украине боевых самолётов будут означать выбор странами Запада эскалационного сценария, хотя, по утверждению замглавы МИД РФ Александра Грушко, «он сопряжён с колоссальными рисками для них самих».

«В любом случае это будет учитываться во всех наших планах. И у нас есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей», — приводит слова дипломата ТАСС.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин в июне в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что Россия будет думать, каким образом и в каких точках поражать переданные Киеву боевые самолёты.

«Если они будут располагаться на авиабазах за пределами Украины, но будут использоваться в боевых действиях, то мы должны будем посмотреть, как и где поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нашей страны. Это серьёзная опасность дальнейшего втягивания НАТО в этот вооружённый конфликт», — сказал Путин.

Наступательные иллюзии

Заявление главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, что Украина не получит истребители F-16 до окончания своего контрнаступления, говорит о том, что в альянсе так и не была достигнута и оформлена единая позиция по вопросу передачи Киеву боевых самолётов, отметил в разговоре с RT военный политолог Иван Коновалов.

«Этого следовало ожидать, так как позиции стран НАТО по поводу этих поставок были разные. Альянс пытается понять, может ли Киев добиться успехов со всем западным оружием. Но на данный момент вывод совершенно неутешительный. Теперь альянс, очевидно, хочет дождаться разрешения ситуации с контрнаступлением Украины и стабилизации обстановки, после чего можно будет принять решение о передаче этих самолётов. В противном случае эти истребители будут очень быстро уничтожены. В период активных боевых действий передавать F-16 киевскому режиму бессмысленно — их будут сбивать по мере поступления», — пояснил собеседник RT.

Истребители F-16

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Сейчас Запад в вопросе поставок самолётов и другого вооружения будет занимать выжидательную позицию, считает Иван Коновалов.

В свою очередь, военный обозреватель Александр Хроленко в разговоре с RT отметил, что на позицию Запада сильно повлияла нынешняя ситуация на поле боя, в которой ВСУ не оправдывают возложенных на них западной коалицией надежд.

«Запад имел некие иллюзии до начала контрнаступления, но сейчас становится ясно, что украинские силы несут очень большие потери, в том числе теряя на поле боя поставленную НАТО военную технику — американские Bradley и современные модификации немецких танков Leopard 2, которые передали Испания и Польша. Это просто избиение и унижение разрекламированной техники НАТО. И западные военачальники прекрасно понимают, что и американские танки Abrams, и истребители F-16 ждёт та же участь», — рассказал эксперт.

Такие потери не самая лучшая реклама для продажи этой техники союзникам и другим странам, подчеркнул Александр Хроленко.

«Отсюда и нежелание ускорять процесс передачи самолётов F-16, даже несмотря на то, что США будут передавать их Киеву не напрямую, а через европейцев. В свою очередь, изменение графика подготовки лётчиков говорит, что некоторые члены НАТО начинают возвращаться в реальность. Год назад звучали вопли, что Россия должна потерпеть поражение, но с начала 2023 года об этом уже никто не говорит. Как нет больше и иллюзий насчёт контрнаступления. Данное неуспешное контрнаступление подкорректирует немало положений в позиции Запада, так что мы услышим много удивительных вещей со стороны генералов США и НАТО», — добавил военный обозреватель.