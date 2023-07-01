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Зеленский заявил, что ряд стран затягивают процесс подготовки пилотов ВСУ на F-16

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны затягивают процесс подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.
Зеленский заявил, что ряд стран затягивают процесс подготовки пилотов ВСУ на F-16
  • Gettyimages.ru
  • © Murat Taner

«Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет. Я считаю, что некоторые партнёры с этим затягивают», — приводит РИА Новости слова Зеленского на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Он отметил, что ему неизвестна причина этого.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марк Милли заявил, что решение о передаче Вооружённым силам Украины оперативно-тактических ракет ATACMS и истребителей F-16 пока не принято, но такая возможность рассматривается.

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