Зеленский заявил, что ряд стран затягивают процесс подготовки пилотов ВСУ на F-16
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«Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет. Я считаю, что некоторые партнёры с этим затягивают», — приводит РИА Новости слова Зеленского на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Он отметил, что ему неизвестна причина этого.
Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марк Милли заявил, что решение о передаче Вооружённым силам Украины оперативно-тактических ракет ATACMS и истребителей F-16 пока не принято, но такая возможность рассматривается.