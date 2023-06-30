В Пентагоне заявили, что вопрос передачи ВСУ ракет ATACMS и самолётов F-16 рассматривается
Председатель Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марк Милли заявил, что решение о передаче Вооружённым силам Украины оперативно-тактических ракет ATACMS и истребителей F-16 пока не принято, но такая возможность рассматривается.
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«Все эти вещи на столе. Решения на данный момент нет», — цитирует его РИА Новости.
9 июня сообщалось, что несколько американских конгрессменов подготовили проект резолюции с призывом к президенту США Джо Байдену передать Украине ракеты ATACMS.
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