В Пентагоне заявили, что вопрос передачи ВСУ ракет ATACMS и самолётов F-16 рассматривается

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марк Милли заявил, что решение о передаче Вооружённым силам Украины оперативно-тактических ракет ATACMS и истребителей F-16 пока не принято, но такая возможность рассматривается.

Gettyimages.ru

© Stocktrek Images

«Все эти вещи на столе. Решения на данный момент нет», — цитирует его РИА Новости. 9 июня сообщалось, что несколько американских конгрессменов подготовили проект резолюции с призывом к президенту США Джо Байдену передать Украине ракеты ATACMS.