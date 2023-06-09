В конгрессе США подготовили проект резолюции с призывом дать ВСУ ракеты ATACMS
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Один из авторов документа, председатель комитета по международным делам палаты представителей республиканец Майкл Маккол, заявил, что, отказывая Украине в вооружениях, администрация «затягивает конфликт, который уносит бесчисленные украинские жизни», сообщает РИА Новости.
Hанее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США по-прежнему не намерены поставлять Украине ракеты ATACMS.