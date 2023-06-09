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В конгрессе США подготовили проект резолюции с призывом дать ВСУ ракеты ATACMS

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Несколько американских конгрессменов подготовили проект резолюции с призывом к президенту США Джо Байдену передать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS.
В конгрессе США подготовили проект резолюции с призывом дать ВСУ ракеты ATACMS
  • © AP Photo / J. Scott Applewhite

Один из авторов документа, председатель комитета по международным делам палаты представителей республиканец Майкл Маккол, заявил, что, отказывая Украине в вооружениях, администрация «затягивает конфликт, который уносит бесчисленные украинские жизни», сообщает РИА Новости.

Hанее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США по-прежнему не намерены поставлять Украине ракеты ATACMS.

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