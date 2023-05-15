В Белом доме заявили, что США по-прежнему не намерены поставлять Украине ракеты ATACMS
- Gettyimages.ru
«Наш подход к ракетам дальнего действия, таким как ATACMS, не менялся. В нашей политике по этому поводу изменений нет», — приводит РИА Новости его слова.
Кирби добавил, что Вашингтон не планирует поставлять Киеву истребители F-16.
Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что передача ракет большой дальности Вооружённым силам Украины со стороны США невозможна из-за их ограниченного количества.