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В Белом доме заявили, что США по-прежнему не намерены поставлять Украине ракеты ATACMS

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Соединённые Штаты по-прежнему не намерены поставлять Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
В Белом доме заявили, что США по-прежнему не намерены поставлять Украине ракеты ATACMS
  • Gettyimages.ru

«Наш подход к ракетам дальнего действия, таким как ATACMS, не менялся. В нашей политике по этому поводу изменений нет», — приводит РИА Новости его слова.

Кирби добавил, что Вашингтон не планирует поставлять Киеву истребители F-16.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что передача ракет большой дальности Вооружённым силам Украины со стороны США невозможна из-за их ограниченного количества.

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