НАТО отказала Украине в F-16 до завершения контрнаступления

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Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на радиостанцию LBC.

«Вопрос о предоставлении истребителей не будет решён в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления», — сказал Бауэр. 

По его словам, до контрнаступления также будет невозможно обучение украинских пилотов и технических специалистов.

Кроме того, он добавил, что украинцам на передовой продвигаться «крайне тяжело». 

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что Украина не сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу, пока вовлечена в конфликт.

Также корреспондент RT Чей Боуз заявил, что НАТО принесёт Украину в жертву любой ценой ради выживания.

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