НАТО отказала Украине в F-16 до завершения контрнаступления
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на радиостанцию LBC.
«Вопрос о предоставлении истребителей не будет решён в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления», — сказал Бауэр.
По его словам, до контрнаступления также будет невозможно обучение украинских пилотов и технических специалистов.
Кроме того, он добавил, что украинцам на передовой продвигаться «крайне тяжело».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что Украина не сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу, пока вовлечена в конфликт.
Также корреспондент RT Чей Боуз заявил, что НАТО принесёт Украину в жертву любой ценой ради выживания.