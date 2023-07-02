Шольц напомнил, что Украина не сможет вступить в НАТО во время конфликта

Канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что Украина не сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу, пока вовлечена в конфликт.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ARD.

«Одно совершенно ясно — и это знает Украина и было много раз сказано: во время войны вообще не может произойти вступление в наш альянс», — цитирует Шольца ТАСС.

Он напомнил, что условием членства в НАТО является отсутствие вовлечения в какие-либо конфликты.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал рассмотреть вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе после саммита в Вильнюсе.