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Шольц напомнил, что Украина не сможет вступить в НАТО во время конфликта

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Канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что Украина не сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу, пока вовлечена в конфликт.
Шольц напомнил, что Украина не сможет вступить в НАТО во время конфликта
  • AFP
  • © Valeria Mongelli

Об этом он сказал в интервью телеканалу ARD.

«Одно совершенно ясно — и это знает Украина и было много раз сказано: во время войны вообще не может произойти вступление в наш альянс», — цитирует Шольца ТАСС.

Он напомнил, что условием членства в НАТО является отсутствие вовлечения в какие-либо конфликты.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал рассмотреть вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе после саммита в Вильнюсе.

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