Генсек НАТО пообещал рассмотреть вопрос о членстве Украины после саммита в Вильнюсе
- AP
- © KENZO TRIBOUILLARD
Об этом он сказал перед началом встречи представителей ЕС в Брюсселе.
«После саммита НАТО мы рассмотрим вопрос о стремлении Украины к членству в альянсе», — цитирует Столтенберга РИА Новости.
По его словам, решение Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС оказывает «своё влияние» на ведущиеся в НАТО дискуссии.
Саммит запланирован на 11—12 июля.
Ранее Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе Североатлантический альянс «пошлёт Украине сильный сигнал поддержки».