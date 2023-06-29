Генсек НАТО пообещал рассмотреть вопрос о членстве Украины после саммита в Вильнюсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал рассмотреть вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе после саммита в Вильнюсе.

Об этом он сказал перед началом встречи представителей ЕС в Брюсселе.

«После саммита НАТО мы рассмотрим вопрос о стремлении Украины к членству в альянсе», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

По его словам, решение Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС оказывает «своё влияние» на ведущиеся в НАТО дискуссии.

Саммит запланирован на 11—12 июля.

Ранее Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе Североатлантический альянс «пошлёт Украине сильный сигнал поддержки».