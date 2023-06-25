«Погоды не сделают»: Берлин поставит Киеву ещё 45 зенитных самоходных установок Gepard и системы ПВО IRIS-T

Германия направит киевскому режиму ещё 45 зенитных самоходных установок Gepard, а также продолжит укреплять ПВО Украины системами IRIS-T. Об этом заявил глава рабочей группы по координации помощи Украине в Министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг. По его словам, большая часть установок Gepard будет передаваться «в сотрудничестве с США». При этом на Украину уже поставлено 34 таких ЗСУ и два ЗРК IRIS-T, подчеркнул Фройдинг. Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что намерен передать ВСУ партию БМП Marder летом текущего года. По мнению экспертов, такие шаги немецких властей лишь подтверждают, что ФРГ продолжает действовать по указке Вашингтона, истощая собственные арсеналы.

Германия направит киевскому режиму ещё 45 зенитных самоходных установок Gepard, а также продолжит укреплять ПВО Украины системами IRIS-T. Об этом объявил глава рабочей группы по координации помощи Украине в Министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг.



По его словам, 15 ЗСУ Gepard прибудут в ближайшие недели, а ещё 30 — до конца нынешнего года.

«К тому же до конца года мы в сотрудничестве с США собираемся поставить ещё 30 танков Gepard», — заявил Фройдинг в интервью Welt am Sonntag.

Он напомнил, что 34 ЗСУ Gepard уже переданы киевскому режиму.

Генерал назвал противовоздушную оборону главной слабостью украинской армии в нынешнем контрнаступлении.

«Мы делаем, что можем. Вопрос в том, достаточно ли у Украины всего для противовоздушной обороны и защиты. Определённо нет!» — сказал Фройдинг.

Наряду с танками Gepard Берлин хочет усилить ВСУ зенитными ракетными комплексами IRIS-T SLM. По словам Фройдинга, точность попадания у них равна «практически 100%». Два из этих ЗРК уже были поставлены.

«Два других прибудут ещё в этом году, четыре других — потом, в 2024-м», — заявил генерал.

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Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что намерен поставить ВСУ партию БМП Marder текущим летом.

«По поручению правительства Германии компания Rheinmetall передаст Украине дополнительные боевые машины пехоты (БМП) Marder. Стоимость заказа, полученного в мае 2023 года, находится в пределах нескольких десятков миллионов евро. Поставка БМП должна быть осуществлена этим летом. Действуя от имени правительства Германии, Rheinmetall уже отправил первую из 20 БМП Marder на Украину ещё 21 марта 2023 года. Украина получила ещё 20 таких проверенных и испытанных машин, выделенных непосредственно из имеющихся запасов бундесвера», — говорится в сообщении на сайте Rheinmetall.

Отмечается также, что в дополнение к заказанному на текущий момент количеству БМП концерн может поставить ещё 60 единиц.

«(С этой целью. — RT) уже ведётся работа на заводах Rheinmetall в Касселе и Унтерлюсе. В месяц может поставляться до десяти единиц БМП», — уточнили в компании.

Символика концерна Rheinmetall

© AP Photo/Martin Meissner

Комментируя эти планы Rheinmetall, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставками оружия Киеву Германия спонсирует терроризм.

«Так кому помогает Берлин, поставляя Киеву оружие? Ответ очевиден всем: диверсантам, подрывникам гражданской инфраструктуры. Дело за малым — назвать вещи своими словами: Германия спонсирует терроризм», — написала она в Telegram.

Оружейные транши

Как объявил на этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц, в общей сложности Германия уже выделила €16,8 млрд на помощь Украине, включая военную поддержку. По его словам, Берлин второй «по объёмам» этих средств после Вашингтона.

По данным немецких властей, около €5,4 млрд (после €2 млрд в 2022 году), а также средства в размере порядка €10,5 млрд, ассигнованные на следующий год, в основном будут направлены на военную поддержку Украины.

«В то же время они будут использованы для финансирования восстановления запасов военной техники, которая была передана бундесвером Украине, а также финансирования взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), который, в свою очередь, может быть использован для компенсации расходов стран — членов ЕС на поддержку Украины», — уточняется на сайте немецкого правительства.

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Берлин на регулярной основе обновляет информацию об оружейных поставках Киеву. В списке, помимо ЗСУ Gepard и ЗРК IRIS-T SLM, — пять реактивных систем залпового огня (РСЗО) MARS II с боезапасом, 20 реактивных противотанковых гранатомётов на грузовиках-пикапах со снарядами, 15 ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 и семь гусеничных машин с дистанционным управлением для операций поддержки. По информации правительства ФРГ, Берлин также передал ВСУ тяжёлые тягачи M1070 Oshkosh, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы COBRA, зенитные ракеты Stinger, запчасти к МиГ-29, гаубицы PzH 2000 и ЗРК Patriot с ракетами.

Как заявил в середине июня глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на полях встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, Берлин незамедлительно поставит Киеву дополнительно 64 ракеты для ЗРК Patriot. По его словам, этот транш важен для обеспечения «устойчивой поддержки» Киева.

«США влияют на интенсивность поставок»

Комментируя данные о новых поставках вооружений Киеву, эксперты обращают внимание на формулировку немецкого генерала о «сотрудничестве с США». Это, по мнению аналитиков, говорит о том, что ФРГ продолжит действовать в фарватере американской внешней политики, наращивая оружейные транши «из последних сил».

«Вашингтон подталкивает немецкие власти к продолжению военной поддержки Киева, всячески пытаясь инициировать новые транши со стороны ФРГ. И Германия будет действовать в этом ключе, несмотря на ущерб собственным вооружённым силам, которые находятся далеко не в лучшей форме. Таким образом США влияют на интенсивность поставок вооружений на Украину из Германии», — заявил сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT.

По его словам, США мотивируют Германию и другие страны Запада наращивать свои оружейные поставки на Украину, поскольку «обещанное контрнаступление Киева провалилось» и ему надо восстановить ресурсы.

«И Германии в этом сценарии отвели ведущую роль. Здесь уже от ФРГ мало что зависит — Берлин получил команду и её выполняет. Немецким властям нужно одобрение от американцев. Германии же, исходя из национальных интересов, невыгодны такие массивные поставки вооружений на Украину, поскольку они опустошают арсеналы бундесвера», — пояснил Блохин.

Немецкие военные

© AP Photo/Thomas Haentzschel

Схожего мнения придерживается и военный эксперт Юрий Кнутов. Как он отметил, Берлин следует инструкциям из Вашингтона, нарушая таким образом интересы немецкого народа, но делает при этом всё, чтобы наращивать поставки оружия на Украину.

«Большая часть населения Германии, в первую очередь её восточных земель, выступает категорически против интенсификации боевых действий из-за оружейных траншей Берлина киевскому режиму. Однако опасения своего народа немецкое руководство просто игнорирует», — отметил Кнутов.

Впрочем, аналитики сходятся во мнении, что оружие, поставляемое Германией, в том числе ЗСУ Gepard, не повлияет в значительной степени на ситуацию на поле боя.

«Зенитные установки Gepard достаточно старые и малоэффективные для борьбы с современными воздушными средствами. Но в условиях нехватки ПВО на линии фронта Киев и этому будет рад. Данные зенитные пушки имеют противоосколочную и противопулевую броню, их можно применять не только по воздушным, но и по наземным целям», — констатировал Кнутов.

Что касается поставок систем IRIS-T, то он считает, что это ответ Берлина на «призыв киевского режима оказать помощь с поставками ПВО».

«Германия первой откликнулась на этот зов, тем самым ещё больше вовлекаясь в военный конфликт на Украине. Но IRIS-T достаточно дорогостоящая, поэтому поставляется Берлином Киеву буквально поштучно. Однако стоит отметить, что эти средства ПВО предназначены для работы в эшелонированной системе обороны. Поэтому эффективность нескольких IRIS-T на поле боя незначительна, ведь это не войсковая система противовоздушной обороны, предназначенная для прикрытия войск непосредственно в зоне боевых действий», — говорит Кнутов.

Схожего мнения придерживается и Блохин. По его словам, Германия под руководством американцев оружейными траншами будет поддерживать Киев на плаву, но это кардинально не изменит ситуацию на фронте.

«Такие поставки погоды не сделают, они лишь могут отсрочить выполнение задач, поставленных перед ВС РФ в рамках СВО. США, которые, по сути, руководят действиями немецких властей, в данном случае лишь хотят затянуть конфликт на Украине», — заключил Блохин.