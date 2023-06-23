Концерн Rheinmetall заявил о планах поставить украинской армии 20 БМП Marder летом

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил, что намерен поставить Вооружённым силам Украины ещё 20 БМП Marder летом текущего года.

Об этом говорится на сайте компании.

«Rheinmetall поставит Украине ещё 20 боевых машин пехоты Marder по поручению правительства Германии», — указано в релизе.

Кроме того, концерн начал работу, направленную на введение в строй ещё 60 машин такого типа.

Ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall совместно с «Укроборонпромом» создаст на Украине предприятие по ремонту и производству танков.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев попросил немецкий Rheinmetall прислать координаты будущего завода на Украине.