Концерн Rheinmetall заявил о планах поставить украинской армии 20 БМП Marder летом
- AFP
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Об этом говорится на сайте компании.
«Rheinmetall поставит Украине ещё 20 боевых машин пехоты Marder по поручению правительства Германии», — указано в релизе.
Кроме того, концерн начал работу, направленную на введение в строй ещё 60 машин такого типа.
Ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall совместно с «Укроборонпромом» создаст на Украине предприятие по ремонту и производству танков.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев попросил немецкий Rheinmetall прислать координаты будущего завода на Украине.