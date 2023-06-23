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Концерн Rheinmetall заявил о планах поставить украинской армии 20 БМП Marder летом

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил, что намерен поставить Вооружённым силам Украины ещё 20 БМП Marder летом текущего года.
Концерн Rheinmetall заявил о планах поставить украинской армии 20 БМП Marder летом
  • AFP
  • © Christof STACHE

Об этом говорится на сайте компании.

«Rheinmetall поставит Украине ещё 20 боевых машин пехоты Marder по поручению правительства Германии», — указано в релизе.

Кроме того, концерн начал работу, направленную на введение в строй ещё 60 машин такого типа.

Ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall совместно с «Укроборонпромом» создаст на Украине предприятие по ремонту и производству танков.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев попросил немецкий Rheinmetall прислать координаты будущего завода на Украине.

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