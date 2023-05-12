Handelsblatt: Rheinmetall создаёт на Украине завод по ремонту и производству танков
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Глава немецкого концерна Армин Паппергер заявил, что «контракты подписаны».
«Сотрудничество включает в себя техническое обслуживание и ремонт бронетехники на Украине, параллельно готовится строительство танков», — сообщает издание.
Как утверждается, Rheinmetall будет владеть 51% акций в новой компании и возьмёт на себя управление.
Ранее Паппергер заявил о планах компании производить до 600 тыс. артиллерийских боеприпасов в год для дальнейших поставок на Украину.
В начале мая немецкая компания заявила, что в I квартале 2023-го продажи оборонного концерна выросли на 7,6%, до €1,4 млрд, по сравнению с прошлым годом.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае строительства завода российские силы отметят это событие «салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств».