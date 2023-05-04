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Концерн Rheinmetall заявил о росте продаж на 7,6%

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Продажи немецкого оборонного концерна Rheinmetall в I квартале 2023 года выросли на 7,6%, до €1,4 млрд, по сравнению с прошлым годом.
Концерн Rheinmetall заявил о росте продаж на 7,6%
  • AP

Об этом говорится в заявлении на сайте Rheinmetall.

«Благодаря нашим всесторонним возможностям мы хорошо подготовлены к тому, чтобы удовлетворить растущий спрос и обеспечить вооружённые силы тем оборудованием, которого им не хватает», — заявил Армин Паппергер, генеральный директор Rheinmetall AG.

Ранее Financial Times сообщила,  что Rheinmetall получил рекордную выручку на фоне конфликта на Украине. Продажи компании, которая задействована в поставках танков Leopard 2, в 2023 году могут составить до €7,6 млрд.

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