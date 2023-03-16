FT: немецкий концерн Rheinmetall получает рекордную выручку на фоне конфликта на Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил рекордную выручку на фоне конфликта на Украине, пишет газета Financial Times. Продажи компании, которая задействована в поставках танков Leopard 2, в 2023 году могут составить до €7,6 млрд.

Конфликт на Украине «открыл новую эру» для немецкого оборонного подрядчика, пишет газета.

Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил о «многообещающих» переговорах с Украиной о строительстве завода по производству танков.

Он отметил, что такой завод мог бы ежегодно производить до 400 танков Panther.

После этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал троллингом подобные сообщения.

Он добавил, что в случае строительства завода российские силы отметят это событие «салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств».