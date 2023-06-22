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Репутационные издержки: в Пентагоне заявили, что изначально ожидали трудностей в ходе контрнаступления Украины

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Полина Духанова
США с самого начала отдавали себе отчёт, что контрнаступление Украины будет тяжёлым, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. При этом она подчеркнула, что Соединённые Штаты и их союзники предоставили Украине всё, что нужно для достижения успеха на поле боя. Между тем в Киеве придерживаются иного мнения, заявляя о недостаточности помощи со стороны партнёров. Эксперты отмечают, что в США рассчитывали на более быстрое продвижение ВСУ в ходе контрнаступления и теперь пытаются искать оправдания отсутствию значимых результатов операции.
Репутационные издержки: в Пентагоне заявили, что изначально ожидали трудностей в ходе контрнаступления Украины
  • Здание Пентагона / украинские военные
  • © Getty Images / AP

В Соединённых Штатах изначально понимали, что украинское контрнаступление будет тяжёлым, заявила на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Считаю, что наши оценки с самого начала были достаточно ясными... С каждым днём эта битва становится всё более ожесточённой. Мы знаем, что эта борьба будет тяжёлой. Мы знаем, что она займёт время», — сказала она.

Вместе с тем она выразила мнение, что у Вооружённых сил Украины есть всё необходимое для достижения успеха на поле боя.

«У них есть боевая мощь. Они способны добиться успеха в своих контрнаступательных действиях. Но я бы хотела дать им возможность самим рассказать об этом... Мы считаем, что то, что мы им предоставили, позволит им добиться успехов на поле боя», — подчеркнула Сингх.

При этом она признала, что российские войска «будут адаптироваться, как они это делают с начала войны».

Осторожные замечания

Эксперты отмечают, что на фоне неубедительных результатов украинского контрнаступления на Западе стали более осторожно высказываться относительно ожиданий от операции. Так, в Белом доме отказались уточнять, что, по их мнению, может считаться успехом наступательных действий Украины.

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«Это отличный вопрос, который стоит задать главнокомандующему ВСУ президенту Зеленскому, чтобы определить его цели и чего он хочет достичь. Чему мы должны уделять внимание, какая у нас цель... так это гарантировать, что он и его войска располагают всеми инструментами, средствами и подготовкой, необходимыми им для того, чтобы преуспеть. Вот на чём сосредоточены мы», — заявил на брифинге 12 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Аккуратно стараются комментировать тему контрнаступления Украины и в НАТО. Как заявил 16 июня по итогам встречи министров обороны стран альянса генсек блока Йенс Столтенберг, ВСУ во время ведения боёв сталкиваются с разнообразными сложностями.

«Украинские силы активизируют действия вдоль линии фронта... Но они сталкиваются с труднопроходимой местностью, окопавшимися российскими войсками и ведут ожесточённые бои», — заметил политик.

На этом фоне он призвал союзников усилить поддержку Украины и поприветствовал предоставление Киеву оружия и обучение его военных.

Между тем в западных СМИ полагают, что дальнейшая помощь Украине со стороны США будет зависеть от успехов нынешнего контрнаступления. Так, ещё в феврале газета The Washington Post со ссылкой на источники отмечала, что в отсутствие нужных результатов администрации Джо Байдена будет сложнее сохранять высокий уровень поддержки Киеву со стороны конгресса.

  • Заседание в конгрессе США
  • AP
  • © J. Scott Applewhite

В свою очередь, газета Politico 15 июня сообщила, что украинским представителям в последнее время становится труднее добиваться от своих западных партнёров каких-либо обещаний. По словам киевских чиновников, на которых ссылается издание, вопросы о будущих обязательствах перед Киевом в настоящий момент остаются нерешёнными, а ответ со стороны американских властей часто звучит так: «Посмотрим, как пойдёт контрнаступление».

При этом, как констатировала 21 июня газета Bild, наступательная операция продвигается довольно медленно. В издании подчеркнули, что минувшие 15 дней показали: «Панического российского отступления из Запорожской области не будет».

«Вместо этого русские не только глубоко окопались и хорошо защитили себя массивными минными полями, но и скопили достаточно огневой мощи, для остановки украинских атак мощными ракетными и артиллерийскими ударами. Украинские соединения таким образом не продвинулись ни на одном из участков главной защитной линии русских, которая вообще только начинается в 10 км от актуальной полосы боестолкновений», — заметили в Bild.

Обманутые надежды

Трудности в проведении наступательной операции признают и на Украине. В частности, замминистра обороны Анна Маляр в своём Telegram-канале 20 июня отметила, что идут ожесточённые бои и украинским военным приходится буквально «выгрызать каждый метр земли... сталкиваясь с яростным сопротивлением». Она также призвала не измерять успехи ВСУ отвоёванными территориями.

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«Некорректно оценивать результативность действий военных исключительно километрами или количеством освобождённых населённых пунктов. Потому что критериев оценки очень много. Это целый комплекс оценивания», — заявила Маляр.

При этом она не представила критериев, по которым следует проводить оценку успешности наступательных действий.

В свою очередь, в МИД Украины связали отсутствие значимых результатов с якобы недостаточной помощью со стороны Запада.

«Я скажу, что оружия было достаточно, в день победы. Вот когда мы победим, я скажу: спасибо, оружия было достаточно. А до этого момента всегда мне будет всего недостаточно. Сколько бы вы ни дали, этого будет недостаточно. Потому что если нет победы, значит помощи было недостаточно», — заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба в ходе телемарафона 19 июня.

Министр подчеркнул, что считает такую позицию «честным разговором», который «позволяет никому не успокаиваться, то есть почивать на лаврах». Он также отметил, что в данный момент Киев ведёт переговоры с союзниками о предоставлении артиллерийских снарядов и бронетехники.

«Это именно то, что более всего необходимо для наших украинских сил контрнаступления», — сказал Кулеба.

Отметим, что ещё несколько недель назад глава украинского МИД был доволен теми объёмами западного оружия, которые поступили Киеву. Так, в интервью Reuters 5 июня он сказал, что страна получила достаточно вооружений и что наступательная операция «приведёт страну к победе, необходимой для вступления в НАТО».

  • Западное оружие, поставляемое Киеву
  • AP
  • © Roland Balik / U.S. Air Force

Скромные успехи контрнаступления признал и президент Украины Владимир Зеленский. В интервью BBC 21 июня он посетовал, что прогресс на поле боя продвигается «медленнее, чем хотелось бы» и что в Киеве испытывают давление извне по этому поводу.

«Некоторые ожидают результатов уже сейчас, воспринимая происходящие события как голливудский фильм. Но это не так. Кто бы чего ни хотел, в том числе попыток оказать на нас давление, — при всём уважении мы будем продвигаться на поле боя так, как считаем нужным», — заявил Зеленский.

При этом, как заметил 16 июня в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума российский лидер Владимир Путин, Киев пока не достиг своих целей ни на одном из участков. А 21 июня президент констатировал, что на линии соприкосновения наблюдается «определённое затишье», связанное с серьёзными потерями ВСУ в личном составе и технике, хотя отметил: наступательный потенциал украинских сил пока не исчерпан.

Завышенные ожидания

По мнению сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, в Вашингтоне не были готовы к столь слабым успехам украинской армии на поле боя, несмотря на уверения Пентагона в обратном.

«В США рассчитывали, что Украина задействует все свои ресурсы и пойдёт в полномасштабное наступление. Однако пока мы видим, что она использовала только часть своего военного потенциала. При этом задействованы были и стратегические резервы, что является показателем, что у Киева не всё так хорошо. Поэтому Вашингтону ничего больше не остаётся, как делать хорошую мину при плохой игре», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Вместе с тем он отметил, что атакующая сторона всегда затрачивает больше ресурсов и несёт большие потери, чем обороняющаяся.

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«Но чтобы наступление было эффективным, Украине необходимо полное доминирование над российской армией. А этого, как мы прекрасно понимаем, нет», — подчеркнул аналитик.

Как пояснил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, неудачу украинское наступление терпит в связи с высокой степенью подготовленности российских Вооружённых сил по всем направлениям. Украину же просто накачивали оружием, не заботясь поначалу, смогут ли её военные использовать эти вооружения и обладают ли они соответствующими знаниями и умениями, отметил собеседник RT.

«Эффективность этой накачки оказалась низкой. Поставленный ЗРК Patriot, выпускающий весь боезапас, но не способный остановить нашу ракету «Кинжал». Горящие, как свечки, танки Leopard...» — сказал Кошкин.

Что касается реакции США на первые результаты контрнаступления, то там сейчас пытаются продемонстрировать, что всё якобы идёт по плану, чтобы не ударить в грязь лицом, считает эксперт.

  • Украинские военные
  • AP
  • © Libkos

«Ведь в Вашингтоне понимают, что несут репутационные издержки по всем фронтам. В частности, «успехи» ВСУ подрывают имидж американского оружия, рекламируемого как самое лучшее в мире», — пояснил Кошкин.

Вместе с тем, уверен он, США не станут отказываться от поддержки Украины, какими бы ни были итоги нынешнего контрнаступления.

«Украина нужна Вашингтону, чтобы её руками противостоять России. В стратегии США она просто инструмент, который используется против РФ не только для «физического» воздействия, но и для придания легитимности санкциям. К тому же американцы потратили на Украину уже слишком много денег, сил и времени, чтобы бросить такой дорогой стратегический актив», — резюмировал Кошкин.

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