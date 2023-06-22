Репутационные издержки: в Пентагоне заявили, что изначально ожидали трудностей в ходе контрнаступления Украины

США с самого начала отдавали себе отчёт, что контрнаступление Украины будет тяжёлым, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. При этом она подчеркнула, что Соединённые Штаты и их союзники предоставили Украине всё, что нужно для достижения успеха на поле боя. Между тем в Киеве придерживаются иного мнения, заявляя о недостаточности помощи со стороны партнёров. Эксперты отмечают, что в США рассчитывали на более быстрое продвижение ВСУ в ходе контрнаступления и теперь пытаются искать оправдания отсутствию значимых результатов операции.

В Соединённых Штатах изначально понимали, что украинское контрнаступление будет тяжёлым, заявила на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Считаю, что наши оценки с самого начала были достаточно ясными... С каждым днём эта битва становится всё более ожесточённой. Мы знаем, что эта борьба будет тяжёлой. Мы знаем, что она займёт время», — сказала она.

Вместе с тем она выразила мнение, что у Вооружённых сил Украины есть всё необходимое для достижения успеха на поле боя.

«У них есть боевая мощь. Они способны добиться успеха в своих контрнаступательных действиях. Но я бы хотела дать им возможность самим рассказать об этом... Мы считаем, что то, что мы им предоставили, позволит им добиться успехов на поле боя», — подчеркнула Сингх.

При этом она признала, что российские войска «будут адаптироваться, как они это делают с начала войны».

Осторожные замечания

Эксперты отмечают, что на фоне неубедительных результатов украинского контрнаступления на Западе стали более осторожно высказываться относительно ожиданий от операции. Так, в Белом доме отказались уточнять, что, по их мнению, может считаться успехом наступательных действий Украины.

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«Это отличный вопрос, который стоит задать главнокомандующему ВСУ президенту Зеленскому, чтобы определить его цели и чего он хочет достичь. Чему мы должны уделять внимание, какая у нас цель... так это гарантировать, что он и его войска располагают всеми инструментами, средствами и подготовкой, необходимыми им для того, чтобы преуспеть. Вот на чём сосредоточены мы», — заявил на брифинге 12 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Аккуратно стараются комментировать тему контрнаступления Украины и в НАТО. Как заявил 16 июня по итогам встречи министров обороны стран альянса генсек блока Йенс Столтенберг, ВСУ во время ведения боёв сталкиваются с разнообразными сложностями.

«Украинские силы активизируют действия вдоль линии фронта... Но они сталкиваются с труднопроходимой местностью, окопавшимися российскими войсками и ведут ожесточённые бои», — заметил политик.

На этом фоне он призвал союзников усилить поддержку Украины и поприветствовал предоставление Киеву оружия и обучение его военных.

Между тем в западных СМИ полагают, что дальнейшая помощь Украине со стороны США будет зависеть от успехов нынешнего контрнаступления. Так, ещё в феврале газета The Washington Post со ссылкой на источники отмечала, что в отсутствие нужных результатов администрации Джо Байдена будет сложнее сохранять высокий уровень поддержки Киеву со стороны конгресса.

Заседание в конгрессе США

AP

© J. Scott Applewhite

В свою очередь, газета Politico 15 июня сообщила, что украинским представителям в последнее время становится труднее добиваться от своих западных партнёров каких-либо обещаний. По словам киевских чиновников, на которых ссылается издание, вопросы о будущих обязательствах перед Киевом в настоящий момент остаются нерешёнными, а ответ со стороны американских властей часто звучит так: «Посмотрим, как пойдёт контрнаступление».

При этом, как констатировала 21 июня газета Bild, наступательная операция продвигается довольно медленно. В издании подчеркнули, что минувшие 15 дней показали: «Панического российского отступления из Запорожской области не будет».

«Вместо этого русские не только глубоко окопались и хорошо защитили себя массивными минными полями, но и скопили достаточно огневой мощи, для остановки украинских атак мощными ракетными и артиллерийскими ударами. Украинские соединения таким образом не продвинулись ни на одном из участков главной защитной линии русских, которая вообще только начинается в 10 км от актуальной полосы боестолкновений», — заметили в Bild.

Обманутые надежды

Трудности в проведении наступательной операции признают и на Украине. В частности, замминистра обороны Анна Маляр в своём Telegram-канале 20 июня отметила, что идут ожесточённые бои и украинским военным приходится буквально «выгрызать каждый метр земли... сталкиваясь с яростным сопротивлением». Она также призвала не измерять успехи ВСУ отвоёванными территориями.

«Некорректно оценивать результативность действий военных исключительно километрами или количеством освобождённых населённых пунктов. Потому что критериев оценки очень много. Это целый комплекс оценивания», — заявила Маляр.

При этом она не представила критериев, по которым следует проводить оценку успешности наступательных действий.

В свою очередь, в МИД Украины связали отсутствие значимых результатов с якобы недостаточной помощью со стороны Запада.

«Я скажу, что оружия было достаточно, в день победы. Вот когда мы победим, я скажу: спасибо, оружия было достаточно. А до этого момента всегда мне будет всего недостаточно. Сколько бы вы ни дали, этого будет недостаточно. Потому что если нет победы, значит помощи было недостаточно», — заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба в ходе телемарафона 19 июня.

Министр подчеркнул, что считает такую позицию «честным разговором», который «позволяет никому не успокаиваться, то есть почивать на лаврах». Он также отметил, что в данный момент Киев ведёт переговоры с союзниками о предоставлении артиллерийских снарядов и бронетехники.

«Это именно то, что более всего необходимо для наших украинских сил контрнаступления», — сказал Кулеба.

Отметим, что ещё несколько недель назад глава украинского МИД был доволен теми объёмами западного оружия, которые поступили Киеву. Так, в интервью Reuters 5 июня он сказал, что страна получила достаточно вооружений и что наступательная операция «приведёт страну к победе, необходимой для вступления в НАТО».

Западное оружие, поставляемое Киеву

AP

© Roland Balik / U.S. Air Force

Скромные успехи контрнаступления признал и президент Украины Владимир Зеленский. В интервью BBC 21 июня он посетовал, что прогресс на поле боя продвигается «медленнее, чем хотелось бы» и что в Киеве испытывают давление извне по этому поводу.

«Некоторые ожидают результатов уже сейчас, воспринимая происходящие события как голливудский фильм. Но это не так. Кто бы чего ни хотел, в том числе попыток оказать на нас давление, — при всём уважении мы будем продвигаться на поле боя так, как считаем нужным», — заявил Зеленский.

При этом, как заметил 16 июня в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума российский лидер Владимир Путин, Киев пока не достиг своих целей ни на одном из участков. А 21 июня президент констатировал, что на линии соприкосновения наблюдается «определённое затишье», связанное с серьёзными потерями ВСУ в личном составе и технике, хотя отметил: наступательный потенциал украинских сил пока не исчерпан.

Завышенные ожидания

По мнению сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, в Вашингтоне не были готовы к столь слабым успехам украинской армии на поле боя, несмотря на уверения Пентагона в обратном.

«В США рассчитывали, что Украина задействует все свои ресурсы и пойдёт в полномасштабное наступление. Однако пока мы видим, что она использовала только часть своего военного потенциала. При этом задействованы были и стратегические резервы, что является показателем, что у Киева не всё так хорошо. Поэтому Вашингтону ничего больше не остаётся, как делать хорошую мину при плохой игре», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Вместе с тем он отметил, что атакующая сторона всегда затрачивает больше ресурсов и несёт большие потери, чем обороняющаяся.

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«Но чтобы наступление было эффективным, Украине необходимо полное доминирование над российской армией. А этого, как мы прекрасно понимаем, нет», — подчеркнул аналитик.

Как пояснил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, неудачу украинское наступление терпит в связи с высокой степенью подготовленности российских Вооружённых сил по всем направлениям. Украину же просто накачивали оружием, не заботясь поначалу, смогут ли её военные использовать эти вооружения и обладают ли они соответствующими знаниями и умениями, отметил собеседник RT.

«Эффективность этой накачки оказалась низкой. Поставленный ЗРК Patriot, выпускающий весь боезапас, но не способный остановить нашу ракету «Кинжал». Горящие, как свечки, танки Leopard...» — сказал Кошкин.

Что касается реакции США на первые результаты контрнаступления, то там сейчас пытаются продемонстрировать, что всё якобы идёт по плану, чтобы не ударить в грязь лицом, считает эксперт.

Украинские военные

AP

© Libkos

«Ведь в Вашингтоне понимают, что несут репутационные издержки по всем фронтам. В частности, «успехи» ВСУ подрывают имидж американского оружия, рекламируемого как самое лучшее в мире», — пояснил Кошкин.

Вместе с тем, уверен он, США не станут отказываться от поддержки Украины, какими бы ни были итоги нынешнего контрнаступления.

«Украина нужна Вашингтону, чтобы её руками противостоять России. В стратегии США она просто инструмент, который используется против РФ не только для «физического» воздействия, но и для придания легитимности санкциям. К тому же американцы потратили на Украину уже слишком много денег, сил и времени, чтобы бросить такой дорогой стратегический актив», — резюмировал Кошкин.