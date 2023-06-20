Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава МИД Украины Кулеба: сколько бы ни дали оружия, будет мало

Короткая ссылка
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что сколько бы Украине ни дали оружия, всегда будет мало.

Об этом информирует РИА Новости.

«Когда мы победим, я скажу: оружия было достаточно. А до этого момента всегда мне будет всего недостаточно», — отметил он.

Он добавил, что на данный момент ВС Украины особенно нуждаются в артиллерийских снарядах и бронетехнике для наступления.

При этом Кулеба сказал, что помощь поступает на Украину ежедневно.

Ранее заместитель российского постпреда Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила на 29 июня заседание Совбеза ООН по проблеме поставок вооружений киевскому режиму.

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва не питает иллюзий, что на Западе способны прекратить поставлять оружие Киеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить