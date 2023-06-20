Глава МИД Украины Кулеба: сколько бы ни дали оружия, будет мало

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что сколько бы Украине ни дали оружия, всегда будет мало.

Об этом информирует РИА Новости.

«Когда мы победим, я скажу: оружия было достаточно. А до этого момента всегда мне будет всего недостаточно», — отметил он.

Он добавил, что на данный момент ВС Украины особенно нуждаются в артиллерийских снарядах и бронетехнике для наступления.

При этом Кулеба сказал, что помощь поступает на Украину ежедневно.

Ранее заместитель российского постпреда Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила на 29 июня заседание Совбеза ООН по проблеме поставок вооружений киевскому режиму.

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва не питает иллюзий, что на Западе способны прекратить поставлять оружие Киеву.