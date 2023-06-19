Россия запросила на 29 июня заседание Совбеза ООН по проблеме поставок Киеву вооружений
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«Сегодня мы запросили на 29 июня заседание по поставкам западного оружия на Украину и их последствиям для дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса», — написал он в своём Telegram-канале.
Как ожидается, заседание начнётся в 22:00 мск.
«Постараемся подобрать интересного докладчика, который смог бы объективно и профессионально осветить данный сюжет», — добавил дипломат.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что саммит альянса в Вильнюсе обеспечит Украине многолетнюю программу военных поставок.