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Россия запросила на 29 июня заседание Совбеза ООН по проблеме поставок Киеву вооружений

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Россия запросила на 29 июня заседание Совбеза ООН по проблеме поставок вооружений киевскому режиму, сообщил заместитель российского постпреда Дмитрий Полянский.
Россия запросила на 29 июня заседание Совбеза ООН по проблеме поставок Киеву вооружений
  • Gettyimages.ru

«Сегодня мы запросили на 29 июня заседание по поставкам западного оружия на Украину и их последствиям для дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса», — написал он в своём Telegram-канале.

Как ожидается, заседание начнётся в 22:00 мск.

«Постараемся подобрать интересного докладчика, который смог бы объективно и профессионально осветить данный сюжет», — добавил дипломат. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что саммит альянса в Вильнюсе обеспечит Украине многолетнюю программу военных поставок.

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