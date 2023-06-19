Столтенберг: саммит НАТО обеспечит Украине многолетнюю программу военных поставок
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«На саммите в Вильнюсе мы намерены подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина — НАТО, обеспечить многолетнюю программу военных поставок для Украины», — цитирует его ТАСС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в интервью RT Arabic заявил, что фактически задача по демилитаризации Украины во многом выполнена: она использует всё меньше и меньше своего оружия, полагаясь лишь на системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада.