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Столтенберг: саммит НАТО обеспечит Украине многолетнюю программу военных поставок

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Саммит НАТО в Вильнюсе подведёт Украину ближе к альянсу и обеспечит ей многолетнюю программу военных поставок, заявил генсек блока Йенс Столтенберг во время визита в Германию.
Столтенберг: саммит НАТО обеспечит Украине многолетнюю программу военных поставок
  • Gettyimages.ru

«На саммите в Вильнюсе мы намерены подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина — НАТО, обеспечить многолетнюю программу военных поставок для Украины», — цитирует его ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в интервью RT Arabic заявил, что фактически задача по демилитаризации Украины во многом выполнена: она использует всё меньше и меньше своего оружия, полагаясь лишь на системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада.

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