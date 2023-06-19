Столтенберг: саммит НАТО обеспечит Украине многолетнюю программу военных поставок

Саммит НАТО в Вильнюсе подведёт Украину ближе к альянсу и обеспечит ей многолетнюю программу военных поставок, заявил генсек блока Йенс Столтенберг во время визита в Германию.

«На саммите в Вильнюсе мы намерены подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина — НАТО, обеспечить многолетнюю программу военных поставок для Украины», — цитирует его ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в интервью RT Arabic заявил, что фактически задача по демилитаризации Украины во многом выполнена: она использует всё меньше и меньше своего оружия, полагаясь лишь на системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада.