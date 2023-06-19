МИД России: в Москве не питают иллюзий, что Запад прекратит поставки оружия Киеву

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва не питает иллюзий, что на Западе способны прекратить поставлять оружие Киеву.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Сегодня США и другие страны НАТО накачивают Украину оружием, закрывая глаза на то, что именно из него убивают россиян», — сказал дипломат.

Он отметил, что таким образом они способствуют реализации призывов украинских политиков к физическому уничтожению русских.

Ранее Полищук заявил, что нахождение российского ядерного оружия в Белоруссии не ограничено по времени.

Также, по его словам, сотрудничество Киева с НАТО лишь отдаляет мир на Украине.