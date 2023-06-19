МИД России: в Москве не питают иллюзий, что Запад прекратит поставки оружия Киеву
Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«Сегодня США и другие страны НАТО накачивают Украину оружием, закрывая глаза на то, что именно из него убивают россиян», — сказал дипломат.
Он отметил, что таким образом они способствуют реализации призывов украинских политиков к физическому уничтожению русских.
Ранее Полищук заявил, что нахождение российского ядерного оружия в Белоруссии не ограничено по времени.
Также, по его словам, сотрудничество Киева с НАТО лишь отдаляет мир на Украине.