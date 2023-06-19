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МИД России: в Москве не питают иллюзий, что Запад прекратит поставки оружия Киеву

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Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва не питает иллюзий, что на Западе способны прекратить поставлять оружие Киеву.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Сегодня США и другие страны НАТО накачивают Украину оружием, закрывая глаза на то, что именно из него убивают россиян», — сказал дипломат.

Он отметил, что таким образом они способствуют реализации призывов украинских политиков к физическому уничтожению русских.

Ранее Полищук заявил, что нахождение российского ядерного оружия в Белоруссии не ограничено по времени.

Также, по его словам, сотрудничество Киева с НАТО лишь отдаляет мир на Украине.

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