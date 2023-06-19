В МИД России заявили, что сотрудничество Киева с НАТО лишь отдаляет мир на Украине

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что тесное сотрудничество Киева с НАТО лишь отдаляет урегулирование кризиса.

Об этом информирует ТАСС.

Полищук отметил, что целью Запада является не безопасность Украины, а её использование «в качестве инструмента борьбы с Россией».

«Сегодняшнее тесное сотрудничество киевского режима с НАТО... не приближает нас к миру, а отдаляет урегулирование кризиса», — сказал дипломат.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Украина, нарушая права меньшинств, не приближается к Европе.

Также бывший постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Роберт Хантер призвал отказаться от обещания бывшего президента США Джорджа Буша о членстве Украины в НАТО.