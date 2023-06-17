Экс-постпред США Хантер призвал отказаться от обещания Буша о членстве Украины в НАТО
Об этом говорится в статье для Responsible Statecraft.
«Украина не вступит в НАТО — не сейчас и, скорее всего, никогда. Даже продвижение этой идеи имеет негативные последствия», — говорится в публикации.
По словам Хантера, Вашингтону уже на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе нужно начать отказываться от своего обещания принять Украину в военный блок.
Экс-постпред предположил, что принятие Украины в НАТО могло бы привести к полномасштабной войне с Россией.
Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что в случае полного поражения украинской армии её место займёт армия Польши.
Также глава Министерства обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки назвал членство Украины в НАТО несвоевременным и невозможным.