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Экс-постпред США Хантер призвал отказаться от обещания Буша о членстве Украины в НАТО

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Бывший постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Роберт Хантер заявил, что Западу стоит отказаться от обещания бывшего президента США Джорджа Буша о приёме Украины в НАТО.

Об этом говорится в статье для Responsible Statecraft.

«Украина не вступит в НАТО — не сейчас и, скорее всего, никогда. Даже продвижение этой идеи имеет негативные последствия», — говорится в публикации.

По словам Хантера, Вашингтону уже на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе нужно начать отказываться от своего обещания принять Украину в военный блок.

Экс-постпред предположил, что принятие Украины в НАТО могло бы привести к полномасштабной войне с Россией.

Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что в случае полного поражения украинской армии её место займёт армия Польши.

Также глава Министерства обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки назвал членство Украины в НАТО несвоевременным и невозможным.

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