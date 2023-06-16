Глава Минобороны Венгрии назвал членство Украины в НАТО несвоевременным и невозможным
Об этом он написал в своих соцсетях.
«Речь зашла о присоединении Украины к НАТО, в связи с чем я сказал, что присоединение воюющей страны к оборонительному альянсу несвоевременно и невозможно», — приводит текст сообщения РИА Новости.
Салай-Бобровницки также напомнил главе Минобороны Украины Алексею Резникову, что предварительным условием присоединения страны к НАТО является уважение прав венгерских национальных меньшинств.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее исключил вступление Украины в альянс в разгар конфликта.
При этом он отметил, что двери в альянс для Киева остаются открытыми.