Столтенберг заявил о невозможности вступления Украины в НАТО в разгар конфликта
- AP
«Все союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО. Но никто из союзников, ни даже Украина, не представляют, что Украина может вступить в альянс в разгар войны», — цитирует его РИА Новости.
При этом Столтенберг отметил, что двери в альянс для Киева остаются открытыми.
Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес отмечал, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу не произойдёт в ближайшее время.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надежды на вступление страны в НАТО становятся всё отдалённее.