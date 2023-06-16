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Столтенберг заявил о невозможности вступления Украины в НАТО в разгар конфликта

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в альянс в разгар конфликта.
Столтенберг заявил о невозможности вступления Украины в НАТО в разгар конфликта
  • AP

«Все союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО. Но никто из союзников, ни даже Украина, не представляют, что Украина может вступить в альянс в разгар войны», — цитирует его РИА Новости.

При этом Столтенберг отметил, что двери в альянс для Киева остаются открытыми.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес отмечал, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу не произойдёт в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надежды на вступление страны в НАТО становятся всё отдалённее.

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