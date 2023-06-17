Американский экс-разведчик Риттер: после разгрома ВСУ украинских бойцов заменят польские
Об этом он рассказал в беседе с Myśl Polska.
Риттер отметил, что разгром украинской армии «неизбежен» и этот момент станет «самым опасным».
«Почему этот момент станет опасным? Потому что пойдут призывы заменить украинцев поляками на поле боя», — сказал экс-разведчик.
Ранее Риттер заявил, что новая техника НАТО ослабила Украину.
Также он назвал поступком настоящего лидера встречу президента России Владимира Путина с военкорами.