Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что в случае полного поражения украинской армии её место займёт армия Польши.

Об этом он рассказал в беседе с Myśl Polska.

Риттер отметил, что разгром украинской армии «неизбежен» и этот момент станет «самым опасным».

«Почему этот момент станет опасным? Потому что пойдут призывы заменить украинцев поляками на поле боя», — сказал экс-разведчик.

Ранее Риттер заявил, что новая техника НАТО ослабила Украину.

Также он назвал поступком настоящего лидера встречу президента России Владимира Путина с военкорами.