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Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что новая техника НАТО ослабила Украину

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ВСУ не могут должным образом использовать переданную Украине технику НАТО, заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что новая техника НАТО ослабила Украину
  • AP
  • © Libkos

«Мы должны понимать, что, передав Украине это оружие, мы сделали её не сильнее, а, наоборот, слабее», — цитирует его РИА Новости.

Риттер отметил, что западное оружие изготавливалось для системного использования, а украинские военные не знают, как им управлять и ремонтировать, что делает их лёгкой мишенью.

«Можете считать это моим официальным заявлением: немецкая техника ничего не изменит на поле боя», — сказал офицер.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявил, что на Авдеевском направлении были уничтожены танки Leopard 2 украинской армии.

Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами отметил, что немецкие танки Leopard и БМП Bradley производства Соединённых Штатов, которые применяются Украиной в зоне СВО, прекрасно горят.

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