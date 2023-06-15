Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что новая техника НАТО ослабила Украину
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«Мы должны понимать, что, передав Украине это оружие, мы сделали её не сильнее, а, наоборот, слабее», — цитирует его РИА Новости.
Риттер отметил, что западное оружие изготавливалось для системного использования, а украинские военные не знают, как им управлять и ремонтировать, что делает их лёгкой мишенью.
«Можете считать это моим официальным заявлением: немецкая техника ничего не изменит на поле боя», — сказал офицер.
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявил, что на Авдеевском направлении были уничтожены танки Leopard 2 украинской армии.
Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами отметил, что немецкие танки Leopard и БМП Bradley производства Соединённых Штатов, которые применяются Украиной в зоне СВО, прекрасно горят.