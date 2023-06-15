ВСУ не могут должным образом использовать переданную Украине технику НАТО, заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Мы должны понимать, что, передав Украине это оружие, мы сделали её не сильнее, а, наоборот, слабее», — цитирует его РИА Новости.

Риттер отметил, что западное оружие изготавливалось для системного использования, а украинские военные не знают, как им управлять и ремонтировать, что делает их лёгкой мишенью.

«Можете считать это моим официальным заявлением: немецкая техника ничего не изменит на поле боя», — сказал офицер.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявил, что на Авдеевском направлении были уничтожены танки Leopard 2 украинской армии.

Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами отметил, что немецкие танки Leopard и БМП Bradley производства Соединённых Штатов, которые применяются Украиной в зоне СВО, прекрасно горят.