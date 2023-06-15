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Пушилин заявил, что на Авдеевском направлении были уничтожены танки Leopard 2

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что на Авдеевском направлении были уничтожены танки Leopard 2 украинской армии.
Пушилин заявил, что на Авдеевском направлении были уничтожены танки Leopard 2
  • РИА Новости

Об этом он сказал ТАСС в кулуарах ПМЭФ-2023.

«Есть свидетельства того, что танки (Leopard 2) уничтожались как на стыке Запорожской области и ДНР, так и на Авдеевском направлении, в направлении Майорска», — заявил Пушилин.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что немецкие танки Leopard и БМП Bradley производства Соединённых Штатов, которые применяются Украиной в зоне СВО, прекрасно горят.

13 июня Минобороны России сообщило, что немецкие танки Leopard и американские бронемашины пехоты Bradley стали трофеями российских военных после безуспешной попытки ВСУ наступать на Запорожском направлении.

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