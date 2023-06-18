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Глава администрации Орбана: Украина, нарушая права меньшинств, не приближается к Европе

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Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Украина в ответ на поддержку Венгрии нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье, Будапешт не считает это «дорогой в Европу».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство MTI.

По словам Гуйяша, в ответ на финансовую и гуманитарную поддержку Украины Венгрией, Киев принимает правила, жёстко бьющие по нацсообществам.

«Венгрия не считает, что если государство ни во что не ставит права нацсообществ, это является дорогой в Европу», — сказал Гуйяш.

Ранее глава Минобороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки назвал членство Украины в НАТО несвоевременным и невозможным.

Также вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро призвала власти Украины предоставить Закарпатской области территориальную автономию.

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