Вице-спикер парламента Венгрии Дуро призвала Украину предоставить Закарпатью автономию

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Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро в интервью «Известиям» призвала власти Украины предоставить Закарпатской области территориальную автономию.

«Украинское руководство не желает гарантировать самые элементарные права венграм, румынам, русским и другим меньшинствам на Украине, пытается ограничить их существующие права, особенно в области использования языка», — сказала она.

По словам венгерского парламентария, на фоне увеличения объёмов военной помощи со стороны Запада, власти Киева чувствуют всё меньше необходимости в поиске компромиссов в вопросе гарантий прав венгерского населения Закарпатья.

Ранее замглавы украинского МИД Андрей Мельник заявил, что Киеву нужно в десять раз больше военной помощи от стран Запада.

Американский конгрессмен Пол Госар призвал власти США ввести мораторий на иностранную помощь из-за направляемых Украине денег.

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