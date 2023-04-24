Конгрессмен Госар призвал США ввести мораторий на иностранную помощь из-за Украины

Американский конгрессмен Пол Госар призвал власти США ввести мораторий на иностранную помощь из-за направляемых Украине денег.

«И всё это в то время, когда американцы едва могут позволить себе продукты питания и бензин одновременно. Мы должны прекратить финансирование этой войны. Нам нужен мораторий на иностранную помощь», — написал он в Twitter.

Ранее Агентство США по международному развитию получило более 150 сигналов о возможной коррупции, связанной с освоением помощи Украине.

Позже стало известно, что правительство США направит дополнительное финансирование на усиление контроля за использованием Киевом выделяемых американской стороной прямых бюджетных средств.