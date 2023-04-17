США потратят $20 млн на усиление контроля за использованием Киевом американской помощи

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Власти Соединённых Штатов намерены выделить $20 млн на усиление контроля за использованием правительством Украины выделяемых американской стороной прямых бюджетных средств.
США потратят $20 млн на усиление контроля за использованием Киевом американской помощи
  • AP

Об этом сообщило американское Агентство по международному развитию (USAID).

«Правительство США выделяет дополнительно $20 млн на усиление надзора и прозрачности за прямой бюджетной поддержкой, которую США предоставляют Украине», — говорится в релизе.

Как отмечается в публикации, выделенные средства позволят «укрепить ответственность властей Украины» при управлении получаемой от США помощью.

Ранее стало известно, что USAID получило 178 сигналов о возможной коррупции, связанной с освоением помощи Украине.

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