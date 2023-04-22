Замглавы МИД Мельник призвал увеличить военную помощь Украине в десять раз

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что Киеву нужно в десять раз больше военной помощи от стран Запада.

«Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в десять раз больше», — написал он в Twitter.

Мельник призвал партнёров пересечь «все красные линии» и выделить 1% ВВП на поставки вооружений для ВСУ.

Ранее член палаты представителей США от Республиканской партии Энди Оглс в ходе своего выступления в конгрессе выразил мнение, что выделять деньги Украине без должной подотчётности недопустимо.

Особенно в условиях, когда Соединённые Штаты вынуждены урезать собственный бюджет.