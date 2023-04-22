Замглавы МИД Мельник призвал увеличить военную помощь Украине в десять раз
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«Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в десять раз больше», — написал он в Twitter.
Мельник призвал партнёров пересечь «все красные линии» и выделить 1% ВВП на поставки вооружений для ВСУ.
Ранее член палаты представителей США от Республиканской партии Энди Оглс в ходе своего выступления в конгрессе выразил мнение, что выделять деньги Украине без должной подотчётности недопустимо.
Особенно в условиях, когда Соединённые Штаты вынуждены урезать собственный бюджет.