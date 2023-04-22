В США заявили о недопустимости бесконтрольного выделения средств Украине

Член палаты представителей США от Республиканской партии Энди Оглс в ходе своего выступления в конгрессе выразил мнение, что выделять деньги Украине без должной подотчётности недопустимо. Особенно в условиях, когда Соединённые Штаты вынуждены урезать собственный бюджет. RT ознакомился со стенограммой выступления политика, содержащей соответствующие заявления.

Выступая в конгрессе, Оглс заявил, что американский президент Джо Байден и Демократическая партия втянули Соединённые Штаты в конфликт на Украине, выделив на поддержку Киева более $113 млрд.

Вместе с тем он отметил, что действующие сегодня в США правовые нормы освобождают Байдена «от соблюдения целого ряда требований» в рамках законов «О контроле над экспортом вооружений» и «Об иностранной помощи» в вопросах предоставления помощи украинской стороне.

«Послабления привели к безудержному расходованию средств в условиях практически полного отсутствия подотчётности», — подчеркнул конгрессмен.

По мнению Оглса, граждане США заслуживают право знать, каким образом правительство расходует «их с трудом заработанные» деньги. Именно поэтому он ранее представил на рассмотрение конгресса закон «О соблюдении подотчётности в рамках реализации программы ленд-лиза для Украины».

«Недопустимо впустую тратить деньги на страну, не установив сроки возврата, особенно когда речь идёт более чем о $100 млрд в ситуации, когда мы вынуждены урезать собственный бюджет», — отметил Оглс.

По его словам, если он должен выбрать между конфликтом за рубежом и своими согражданами, оказавшимися в тяжёлом положении, то он выберет вторых.

«Если нужно выбирать между нашими детьми и будущим Украины, я выберу первых. Господин спикер, для меня Америка — прежде всего», — резюмировал Оглс.

Ранее стало известно, что власти Соединённых Штатов намерены выделить $20 млн на усиление контроля за использованием правительством Украины выделяемых американской стороной прямых бюджетных средств.

В конце марта сообщалось, что что USAID получило 178 сигналов о возможной коррупции, связанной с освоением помощи Киеву.