Bloomberg: Байден ввязался в авантюру, решив помогать Украине и противостоять Китаю

Обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс выразил мнение, что американский лидер Джо Байден ввязался в авантюру, решив одновременно помогать Украине и противостоять КНР.

По его словам, до сих пор администрация президента США действовала так, будто она может оказывать Киеву необходимую помощь, при этом надлежащим образом готовиться к надвигающемуся конфликту с Китаем, лишь незначительно увеличив оборонный бюджет.

Брэндс подчеркнул, что чем дольше продолжится украинский конфликт, тем больше влияния он окажет на политику США по всему миру и доставит Байдену трудности.

«Эта стратегия изначально была авантюрой. Чем дольше продолжится противостояние, тем выше будут риски», — добавил он.

Ранее Минобороны США сообщило, что Вашингтон с начала российской спецоперации направил Украине военную помощь на $35,4 млрд.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль, по сути, признал, что американская сторона ведёт провокационную линию в отношении России на Украине.

По его словам, чиновник заявил, что администрация США никак не ограничивала себя в вопросе поставок оружия Украине.