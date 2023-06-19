МИД России: нахождение российского ядерного оружия в Белоруссии не ограничено по времени

Договорённость о нахождении тактического ядерного оружия России на территории Белоруссии не предполагает временных рамок.

Об этом в интервью ТАСС заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Каких-либо ограничений на этот счёт российско-белорусские договорённости не предполагают» — сказал дипломат.

По его словам, основными условиями гипотетического возвращения ТЯО в Россию мог бы стать вывод всего американского ядерного оружия на территорию США с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе.

Ранее президент России Владимир Путин назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии элементом сдерживания.

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российское ядерное оружие рассредоточат на нескольких площадках в Белоруссии.