Лукашенко: российское ядерное оружие рассредоточат на нескольких площадках в Белоруссии

Российское тактическое ядерное оружие будет размещено в нескольких хранилищах на территории Белоруссии.

Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1».

«Как только всё завезём, оно будет рассредоточено по Беларуси. У нас же хранилищ этих... было много. И мы рассредоточим. Мы не будем же держать в одном месте», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Лукашенко заявил, что размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии начнётся после 7—8 июля.

Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, Вооружённым силам Белоруссии был передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», также была переоборудована часть самолётов Су-25 для возможного применения ядерного оружия.