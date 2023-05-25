Шойгу: ВС Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М»

Министр обороны России Сергей Шойгу напомнил, что Вооружённым силам Белоруссии был передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», также была переоборудована часть самолётов Су-25 для возможного применения ядерного оружия.

Об этом сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что весь комплекс мероприятий не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.

«В условиях крайне резкого обострения угроз на западных границах России и Белоруссии принято решение об ответных мерах в военно-ядерной сфере», — заявил Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на территории Белоруссии к 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.

25 мая главы Минобороны России и Белоруссии подписали документы, определяющие содержание нестратегического ядерного оружия России на белорусской территории.