Шойгу: ВС Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М»
Об этом сообщает РИА Новости.
Он уточнил, что весь комплекс мероприятий не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.
«В условиях крайне резкого обострения угроз на западных границах России и Белоруссии принято решение об ответных мерах в военно-ядерной сфере», — заявил Шойгу.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на территории Белоруссии к 1 июля будет построено хранилище для тактического ядерного оружия.
25 мая главы Минобороны России и Белоруссии подписали документы, определяющие содержание нестратегического ядерного оружия России на белорусской территории.