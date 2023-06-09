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Путин: размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии начнётся после 7–8 июля

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Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнётся после того, как 7–8 июля завершится подготовка сооружений для него.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Вы знаете, 7–8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнём мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия», — заявил Путин.

Ранее в Белоруссии заявили о подготовке площадок для размещения стратегических ракетных комплексов.

Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, Вооружённым силам Белоруссии был передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», также была переоборудована часть самолётов Су-25 для возможного применения ядерного оружия.

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