Путин назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии элементом сдерживания

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии является элементом сдерживания.

«Это как элемент именно сдерживания. Чтобы все, кто задумывается о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве», — отметил он.

По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, российское тактическое ядерное оружие будет размещено в нескольких хранилищах на территории Белоруссии.

Он отметил, что Белоруссия получила от России ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем те, что применялись в Хиросиме и Нагасаки.