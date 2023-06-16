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Путин назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии элементом сдерживания

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии является элементом сдерживания.
Путин назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии элементом сдерживания
  • AP

«Это как элемент именно сдерживания. Чтобы все, кто задумывается о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве», — отметил он.

По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, российское тактическое ядерное оружие будет размещено в нескольких хранилищах на территории Белоруссии.

Он отметил, что Белоруссия получила от России ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем те, что применялись в Хиросиме и Нагасаки.

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