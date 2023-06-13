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Лукашенко: размещаемое в Белоруссии ядерное оружие втрое мощнее применённого США в Японии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия получила от России ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем те, что применялись в Хиросиме и Нагасаки.
Лукашенко: размещаемое в Белоруссии ядерное оружие втрое мощнее применённого США в Японии
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 1».

«У нас — ракеты и бомбы. Бомба в три раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки. Там больше 80 тыс. мгновенно погибло, 250 тыс. от одного удара. А это одна бомба в три раза мощнее», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Лукашенко заявил, что размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии начнётся после 7—8 июля.

Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, Вооружённым силам Белоруссии был передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», также была переоборудована часть самолётов Су-25 для возможного применения ядерного оружия.

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