«Видится нецелесообразным»: в конгрессе США предложили сократить расходы Пентагона на закупку ракет

Республиканцы в комитете по ассигнованиям палаты представителей США намерены более чем на $2,5 млрд сократить расходы Пентагона в области закупки ракет в 2024 финансовом году, сообщили СМИ со ссылкой на проект доклада конгрессменов. Согласно документу, средства предлагается перенаправить на другие программы. Как отмечают журналисты, такое решение станет существенным препятствием для реализации «амбициозных целей» Пентагона по наращиванию производства ракет для помощи Украине и подготовки к возможному конфликту вокруг Тайваня. Однако опрошенные RT аналитики полагают, что разногласия между комитетом палаты представителей и Пентагоном — это технический вопрос, который не повлияет на поддержку Киева.

Комитет по ассигнованиям нижней палаты конгресса США намерен более чем на $2,5 млрд сократить расходы Пентагона на закупку ракет в 2024 финансовом году, сообщила газета Politico со ссылкой на черновую версию доклада законодателей, которая оказалась в распоряжении журналистов.

«Республиканцы в комитете палаты представителей по бюджетным ассигнованиям значительно урезают амбициозные цели Пентагона по наращиванию производства ракет, поставленные на фоне его стремления вооружать Украину и в рамках подготовки к потенциальному конфликту с Китаем», — пишет издание.

По данным Politico, высвободившиеся средства предлагается перенаправить на военную подготовку и техническое обслуживание, а также на разработки Пентагона по внедрению новых технологий и вооружений.

Из чернового варианта доклада, который газета разместила на своём сайте, следует, что разногласия между комитетом и Минобороны возникли по поводу многолетних закупочных контрактов. Как отмечается в документе, Пентагон должен был доказать наличие существенной экономии от использования подобных заказов и продемонстрировать реалистичную смету расходов. Однако, согласно докладу, министерство не смогло предоставить соответствующих данных.

Пентагон

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© Alex Wong

Особую обеспокоенность у республиканцев вызвал тот факт, что Пентагон «не может предоставить реалистичные оценки расходов и приступил к заявкам на многолетние закупки без чёткого понимания единичных расценок в рамках каждой программы и производственных мощностей».

«Поскольку Министерство обороны не смогло предоставить комитету прогноз касательно того, к какому снижению затрат приведёт выделение средств по модели EOQ («оптимальный размер заказа». — RT), а в ряде случаев дало понять, что вообще не ожидает сокращения издержек от заключения многолетних контрактов, в данный момент финансирование по модели EOQ видится нецелесообразным. Комитет ожидает, что перед внесением проекта федерального бюджета на 2025 финансовый год Министерство обороны сможет продемонстрировать, как именно выделение средств... приведёт к снижению расходов по соответствующим многолетним контрактам», — заявили конгрессмены.

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По мнению журналистов, перераспределение финансирования на другие статьи, предложенное влиятельным бюджетным комитетом, станет «ударом по важному столпу оборонных планов президента Джо Байдена, которые были изложены в его последнем на данный момент проекте бюджета». Издание напоминает, что «передаваемые Украине вооружения на миллиарды долларов вынуждают военных планировщиков пересмотреть подход к закупкам боеприпасов для обеспечения готовности к другому конфликту».

«В результате Пентагон впервые запросил у конгресса финансирование многолетних закупок боеприпасов в стремлении нарастить производство с целью обеспечения готовности к будущему противостоянию», — пишет Politico.

Вместе с тем решение подконтрольного республиканцам комитета по ассигнованиям может привести к борьбе с другими группами в палате представителей и сенате, которые в этом вопросе могут встать на сторону Пентагона, полагают авторы статьи. По их мнению, многие конгрессмены занимают всё более ястребиную позицию по отношению к Китаю, считая, что США должны произвести достаточно оружия, чтобы быть готовыми к потенциальному конфликту вокруг Тайваня.

Как пояснил в комментарии RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий, опасения конгрессменов по поводу возможной нехватки оружия для противостояния с КНР связаны с высоким расходом боеприпасов на Украине.

«В США активно обсуждают вопрос: хватит ли у Вашингтона ресурсов на Тайвань, если там начнётся кризис. Ведь расход боеприпасов на Украине огромен, а запасы в Штатах не безграничны. Поэтому там есть опасения, что американский ВПК не успеет разогнаться, чтобы обеспечить все эти потребности», — сказал эксперт.

Миллиарды для Украины

Напомним, ещё до начала конфликта на Украине США стали передавать Киеву значительные объёмы боевой техники и боеприпасов. После старта российской спецоперации Вашингтон интенсифицировал эти поставки. Только за первую половину июня 2023 года Соединённые Штаты выделили киевскому режиму два пакета помощи на сумму $2,1 млрд и $325 млн, включающие в себя боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot, систем ПВО HAWK и РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, а также боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортёры Stryker.

В общей сложности с момента прихода к власти Джо Байдена Вашингтон передал Киеву вооружений на сумму более $40 млрд.

Поставки оружия Украине

AP

© Senior Airman Stephani Barge/U.S. Air Force

Такие интенсивные поставки привели к значительному сокращению военных запасов США. В частности, как сообщил в январе этого года Центр стратегических и международных исследований (CSIS), восполнение переданных Украине объёмов техники при нынешнем темпе производства по отдельным типам вооружений может составить от 2,5 до 18 лет.

В этих условиях руководство США приняло решение об увеличении производства военной техники и боеприпасов. Так, в октябре 2022 года журналисты Politico сообщили, что компания Lockheed Martin намерена нарастить выпуск РСЗО HIMARS до 96 установок в год вместо нынешних 60.

А в январе 2023 года в газете The New York Times появилась информация, что Пентагон намерен увеличить производство артиллерийских снарядов в шесть раз в течение двух лет, доведя выпуск обычных боеприпасов до максимального уровня со времён Корейской войны. Для этого Вашингтон собирается расширить производство военной продукции и привлечь новых производителей.

Наконец, 3 мая пресс-служба Сухопутных войск США сообщила, что американские корпорации Lockheed Martin и Raytheon получили от Пентагона контракт на закупку и производство ПТРК Javelin в интересах США и международных заказчиков. Точные параметры сделки не определены, однако отмечается, что максимальная стоимость заказа может составить $7,2 млрд.

Стоит отметить, что представители Республиканской партии регулярно поднимают вопрос о подотчётности Пентагона. В частности, в феврале этого года группа из 23 республиканцев во главе с председателем комитета по надзору и подотчётности палаты представителей конгресса США Джеймсом Комером призвала федеральные государственные ведомства, обеспечившие выделение Украине помощи, предоставить документы, которые позволят проверить целевое расходование этих средств. В своём письме законодатели подчеркнули, что предоставление помощи Киеву, в том числе в сфере безопасности, «неизменно сопряжено с риском мошенничества, растрат и злоупотреблений». По их мнению, США должны выявить эти риски и разработать механизмы надзора для их снижения.

«Украина для них — стратегический актив»

По словам сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, позиция республиканцев по выделению средств Пентагону укладывается в общую линию партии по более эффективному использованию бюджетных средств.

«Республиканцы с начала СВО уже неоднократно критиковали Байдена за неэффективные военные расходы. Ведь деньги там буквально улетучиваются. Кроме того, Пентагон и раньше будоражили коррупционные скандалы. Всё это свидетельствует о наличии системных ошибок и недочётов в американской военной машине», — указал эксперт в разговоре с RT.

Джо Байден на заводе Lockheed Martin

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© Peter Zay/Anadolu Agency

В свою очередь, Дмитрий Дробницкий напомнил, что в США нередко критикуют Пентагон за значительное расходование средств, к примеру, связанных с реализацией излишне дорогостоящих проектов — таких как создание истребителя пятого поколения F-35.

«Военно-промышленному комплексу США нужны не деньги, а наведение порядка. Создание некоего аналога комиссии Трумэна (сенатский комитет, действовавший в США в 1940-е годы для выявления и устранения проблем в военном производстве. — RT) позволило бы проверить деятельность Пентагона, который сейчас даже аудит пройти не может», — сказал аналитик.

При этом эксперты считают ошибочным полагать, что усилия республиканцев по сокращению расходов Пентагона в области закупки ракет связаны с нежеланием помогать Украине. По мнению аналитиков, разногласия между комитетом палаты представителей и Министерством обороны — чисто технический вопрос, который сторонам удастся уладить.

«Республиканцы не отказываются от поддержки Украины, они выступают лишь за более эффективные траты. Киев для них — стратегический актив, за который они боролись десятилетиями, на который было потрачено колоссальное количество денег, сил и времени. От этого актива они вряд ли откажутся», — заключил Константин Блохин.