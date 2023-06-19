«Видится нецелесообразным»: в конгрессе США предложили сократить расходы Пентагона на закупку ракет
- Здание конгресса США
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Комитет по ассигнованиям нижней палаты конгресса США намерен более чем на $2,5 млрд сократить расходы Пентагона на закупку ракет в 2024 финансовом году, сообщила газета Politico со ссылкой на черновую версию доклада законодателей, которая оказалась в распоряжении журналистов.
«Республиканцы в комитете палаты представителей по бюджетным ассигнованиям значительно урезают амбициозные цели Пентагона по наращиванию производства ракет, поставленные на фоне его стремления вооружать Украину и в рамках подготовки к потенциальному конфликту с Китаем», — пишет издание.
По данным Politico, высвободившиеся средства предлагается перенаправить на военную подготовку и техническое обслуживание, а также на разработки Пентагона по внедрению новых технологий и вооружений.
Из чернового варианта доклада, который газета разместила на своём сайте, следует, что разногласия между комитетом и Минобороны возникли по поводу многолетних закупочных контрактов. Как отмечается в документе, Пентагон должен был доказать наличие существенной экономии от использования подобных заказов и продемонстрировать реалистичную смету расходов. Однако, согласно докладу, министерство не смогло предоставить соответствующих данных.
- Пентагон
- Gettyimages.ru
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Особую обеспокоенность у республиканцев вызвал тот факт, что Пентагон «не может предоставить реалистичные оценки расходов и приступил к заявкам на многолетние закупки без чёткого понимания единичных расценок в рамках каждой программы и производственных мощностей».
«Поскольку Министерство обороны не смогло предоставить комитету прогноз касательно того, к какому снижению затрат приведёт выделение средств по модели EOQ («оптимальный размер заказа». — RT), а в ряде случаев дало понять, что вообще не ожидает сокращения издержек от заключения многолетних контрактов, в данный момент финансирование по модели EOQ видится нецелесообразным. Комитет ожидает, что перед внесением проекта федерального бюджета на 2025 финансовый год Министерство обороны сможет продемонстрировать, как именно выделение средств... приведёт к снижению расходов по соответствующим многолетним контрактам», — заявили конгрессмены.
По мнению журналистов, перераспределение финансирования на другие статьи, предложенное влиятельным бюджетным комитетом, станет «ударом по важному столпу оборонных планов президента Джо Байдена, которые были изложены в его последнем на данный момент проекте бюджета». Издание напоминает, что «передаваемые Украине вооружения на миллиарды долларов вынуждают военных планировщиков пересмотреть подход к закупкам боеприпасов для обеспечения готовности к другому конфликту».
«В результате Пентагон впервые запросил у конгресса финансирование многолетних закупок боеприпасов в стремлении нарастить производство с целью обеспечения готовности к будущему противостоянию», — пишет Politico.
Вместе с тем решение подконтрольного республиканцам комитета по ассигнованиям может привести к борьбе с другими группами в палате представителей и сенате, которые в этом вопросе могут встать на сторону Пентагона, полагают авторы статьи. По их мнению, многие конгрессмены занимают всё более ястребиную позицию по отношению к Китаю, считая, что США должны произвести достаточно оружия, чтобы быть готовыми к потенциальному конфликту вокруг Тайваня.
Как пояснил в комментарии RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий, опасения конгрессменов по поводу возможной нехватки оружия для противостояния с КНР связаны с высоким расходом боеприпасов на Украине.
«В США активно обсуждают вопрос: хватит ли у Вашингтона ресурсов на Тайвань, если там начнётся кризис. Ведь расход боеприпасов на Украине огромен, а запасы в Штатах не безграничны. Поэтому там есть опасения, что американский ВПК не успеет разогнаться, чтобы обеспечить все эти потребности», — сказал эксперт.
Миллиарды для Украины
Напомним, ещё до начала конфликта на Украине США стали передавать Киеву значительные объёмы боевой техники и боеприпасов. После старта российской спецоперации Вашингтон интенсифицировал эти поставки. Только за первую половину июня 2023 года Соединённые Штаты выделили киевскому режиму два пакета помощи на сумму $2,1 млрд и $325 млн, включающие в себя боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot, систем ПВО HAWK и РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, а также боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортёры Stryker.
В общей сложности с момента прихода к власти Джо Байдена Вашингтон передал Киеву вооружений на сумму более $40 млрд.
- Поставки оружия Украине
- AP
- © Senior Airman Stephani Barge/U.S. Air Force
Такие интенсивные поставки привели к значительному сокращению военных запасов США. В частности, как сообщил в январе этого года Центр стратегических и международных исследований (CSIS), восполнение переданных Украине объёмов техники при нынешнем темпе производства по отдельным типам вооружений может составить от 2,5 до 18 лет.
В этих условиях руководство США приняло решение об увеличении производства военной техники и боеприпасов. Так, в октябре 2022 года журналисты Politico сообщили, что компания Lockheed Martin намерена нарастить выпуск РСЗО HIMARS до 96 установок в год вместо нынешних 60.
А в январе 2023 года в газете The New York Times появилась информация, что Пентагон намерен увеличить производство артиллерийских снарядов в шесть раз в течение двух лет, доведя выпуск обычных боеприпасов до максимального уровня со времён Корейской войны. Для этого Вашингтон собирается расширить производство военной продукции и привлечь новых производителей.
Наконец, 3 мая пресс-служба Сухопутных войск США сообщила, что американские корпорации Lockheed Martin и Raytheon получили от Пентагона контракт на закупку и производство ПТРК Javelin в интересах США и международных заказчиков. Точные параметры сделки не определены, однако отмечается, что максимальная стоимость заказа может составить $7,2 млрд.
Стоит отметить, что представители Республиканской партии регулярно поднимают вопрос о подотчётности Пентагона. В частности, в феврале этого года группа из 23 республиканцев во главе с председателем комитета по надзору и подотчётности палаты представителей конгресса США Джеймсом Комером призвала федеральные государственные ведомства, обеспечившие выделение Украине помощи, предоставить документы, которые позволят проверить целевое расходование этих средств. В своём письме законодатели подчеркнули, что предоставление помощи Киеву, в том числе в сфере безопасности, «неизменно сопряжено с риском мошенничества, растрат и злоупотреблений». По их мнению, США должны выявить эти риски и разработать механизмы надзора для их снижения.
«Украина для них — стратегический актив»
По словам сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, позиция республиканцев по выделению средств Пентагону укладывается в общую линию партии по более эффективному использованию бюджетных средств.
«Республиканцы с начала СВО уже неоднократно критиковали Байдена за неэффективные военные расходы. Ведь деньги там буквально улетучиваются. Кроме того, Пентагон и раньше будоражили коррупционные скандалы. Всё это свидетельствует о наличии системных ошибок и недочётов в американской военной машине», — указал эксперт в разговоре с RT.
- Джо Байден на заводе Lockheed Martin
- Gettyimages.ru
- © Peter Zay/Anadolu Agency
В свою очередь, Дмитрий Дробницкий напомнил, что в США нередко критикуют Пентагон за значительное расходование средств, к примеру, связанных с реализацией излишне дорогостоящих проектов — таких как создание истребителя пятого поколения F-35.
«Военно-промышленному комплексу США нужны не деньги, а наведение порядка. Создание некоего аналога комиссии Трумэна (сенатский комитет, действовавший в США в 1940-е годы для выявления и устранения проблем в военном производстве. — RT) позволило бы проверить деятельность Пентагона, который сейчас даже аудит пройти не может», — сказал аналитик.
При этом эксперты считают ошибочным полагать, что усилия республиканцев по сокращению расходов Пентагона в области закупки ракет связаны с нежеланием помогать Украине. По мнению аналитиков, разногласия между комитетом палаты представителей и Министерством обороны — чисто технический вопрос, который сторонам удастся уладить.
«Республиканцы не отказываются от поддержки Украины, они выступают лишь за более эффективные траты. Киев для них — стратегический актив, за который они боролись десятилетиями, на который было потрачено колоссальное количество денег, сил и времени. От этого актива они вряд ли откажутся», — заключил Константин Блохин.
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