Госдеп: США выделяют новый пакет военной помощи Украине на $325 млн

Соединённые Штаты выделяют новый пакет военной помощи Киеву на $325 млн.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Я разрешаю наше 40-е по счёту выделение (вооружений. — RT) Украине. За счёт него будет предоставлено американских вооружений и техники на $325 млн», — приводит его слова ТАСС.

Уточняется, что в этот пакет войдут средства ПВО, боеприпасы для ствольной артиллерии и РСЗО HIMARS, бронетехника из резервов Пентагона.

9 июня Соединённые Штаты объявили о выделении пакета военной помощи Украине на сумму $2,1 млрд.