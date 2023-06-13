Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Госдеп: США выделяют новый пакет военной помощи Украине на $325 млн

Короткая ссылка
Соединённые Штаты выделяют новый пакет военной помощи Киеву на $325 млн.
Госдеп: США выделяют новый пакет военной помощи Украине на $325 млн
  • AP

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Я разрешаю наше 40-е по счёту выделение (вооружений. — RT) Украине. За счёт него будет предоставлено американских вооружений и техники на $325 млн», — приводит его слова ТАСС.

Уточняется, что в этот пакет войдут средства ПВО, боеприпасы для ствольной артиллерии и РСЗО HIMARS, бронетехника из резервов Пентагона.

9 июня Соединённые Штаты объявили о выделении пакета военной помощи Украине на сумму $2,1 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить